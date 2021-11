Mercato : Longoria aurait fixé un prix élevé pour le transfert de Kamara

Pablo Longoria aurait fixé le tarif de Boubacar Kamara (21 ans) à hauteur de 25 millions d'euros, pour le mercato hivernal.





Selon les renseignements obtenus par TMW, le président de l'OM n'a pas l'intention de laisser partir son milieu de terrain, à l'occasion du mercato hivernal. Il demanderait 25 millions d'euros aux clubs intéressés. Soit visiblement beaucoup plus que lors du mercato estival.



Dans l'absolu, 25 millions d'euros, cela paraît encore peu cher pour un élément avec un tel potentiel. Boubacar Kamara montre cette saison combien il est important dans l'entrejeu olympien. Les matchs disputés sans lui semblent en effet beaucoup plus compliqués que lorsqu'il est présent. On sait aussi que s'imposer à l'OM n'est pas donné à tous. Et que c'est plus difficile que de jouer n'importe où ailleurs. Le contrat de Boubacar Kamara prendra fin en juin prochain. Les supporters peuvent espérer que son attachement au club n'est pas feint et qu'il fera le nécessaire pour qu'il soit rétribué pour sa formation.



Le Milan AC, la Juventus, l'Inter Milan et le Bayern Munich sont régulièrement annoncés sur sa piste. Plusieurs clubs anglais le surveilleraient également. Aucun n'a toutefois transmis d'offre suffisante, l'été dernier.