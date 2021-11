Milik donne son avis sur Sampaoli et Longoria

Arek Milik (27 ans) a donné son sentiment sur l'approche du football de Jorge Sampaoli. Il a aussi confié le bien qu'il pensait de son président, Pablo Longoria.





"Sampaoli est impulsif, mais en plein match. À l'entraînement ou quand je suis avec lui, c'est un type tranquille qu'on peut difficilement soupçonner d'être nerveux. Un peu plus pendant les matches, où lui apparaît une sorte de bouton qui lui permet de s'envoyer une dose d'adrénaline, ce qui le fait réagir de manière plus impulsive. Il essaie de nous expliquer certaines choses calmement. C'est aussi un homme qui voit le ballon complètement différemment des autres. Il essaie de nous expliquer certaines choses et situations à sa manière", a indiqué l'attaquant polonais à propos de son entraîneur lors d‘une interview donnée à Przeglad Sportowy.





"Chapeau au président Longoria"

Il apprécie visiblement beaucoup son président Pablo Longoria : "Chapeau au président Longoria pour le dernier mercato, car il a attiré de nombreux joueurs qui ont tout de suite commencé à déterminer la force de cette équipe. Nous avons une bien meilleure équipe maintenant, donc il a fait un très bon travail. Le président de Longoria est aussi une personne formidable, nous avons un très bon contact. Il connaît le football, le vit et l'aime, ce qui lui permet d'être un bon directeur sportif et président. Parfois, il voit des choses que même l'entraîneur ne peut pas voir", a-t-il ajouté.



Pablo Longoria avait longuement négocié la venue d'Arek Milik avec Naples, l'hiver dernier.