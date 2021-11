L'ambiance du Vélodrome donne des frissons à Milik

Arek Milik (27 ans) a donné son sentiment sur ses premiers mois passés à Marseille. Le Polonais savoure le contexte olympien et a totalement craqué sur l'ambiance du stade Orange Vélodrome.





Lors d'un entretien accordé à Przeglad Sportowy, l'attaquant polonais a indiqué être heureux à l'OM : "C'est définitivement un endroit idéal pour jouer au football, car c'est un grand club, avec de grands fans et d'excellentes conditions pour les joueurs. J'ai aussi un temps de jeu régulier de la part de l'entraîneur. Alors que demander de plus ?" Il espère rapidement retrouver son niveau : "Je pense qu'un club comme celui-ci doit toujours se battre pour jouer la Ligue des Champions. Il faut viser haut. Nous sommes toujours dans le coup pour nous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. On aimerait bien l'atteindre, il faut gagner les deux prochains matches pour sortir du groupe. J'espère que cela fonctionnera."





"Je n'ai pas encore ressenti l'ambiance que nous avons à Marseille "

Il est complètement fada de l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "Tout au long de ma carrière, j'ai joué dans quelques clubs et stades, mais je n'ai pas encore ressenti l'ambiance que nous avons à Marseille. 60.000 fans apparaissent sur les gradins. L'acoustique est excellente, donc l'ambiance est fantastique. Cela me donne des frissons quand je me souviens du match avec le PSG et de la tension, de l'adrénaline et des acclamations pendant ce match. C'est pour ces matches que tu deviens footballeur. Je ne peux qu'être reconnaissant de pouvoir jouer dans un tel stade et devant de tels fans. C'est quelque chose de spécial", a-t-il indiqué.



Revenu de blessure il y a quelques semaines, Arek Milik a inscrit 2 buts en 9 apparitions, toutes compétitions confondues. Il n'a pour l'instant pas retrouvé son meilleur niveau, mais cela ne saurait tarder...