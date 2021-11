Genghini explique comment Tapie l'a fait venir à l'OM

Bernard Genghini a défendu les couleurs de l'OM entre 1986 et 1988. Il a confié ses souvenirs au journal La Provence.





"L'histoire de ma venue à l'OM résume son charisme, sa force de persuasion. Après la coupe du monde 1986 au Mexique, je signe au Servette de Genève. En octobre, l'OM et Bordeaux sont à la lutte en tête de la D1 et les deux cherchent à me recruter comme joker. J'avoue que je suis plus enclin à signer aux Girondins. Quand Bernard Tapie m'appelle, un dimanche, je ne le lui dis pas clairement, mais il le sent dans la conversation. Alors, il me lance : 'Ce soir, je suis là' ',Mais comment président ?' 'Je prends mon avion et ce soir, je suis à Genève, je t'appelle et on se voit dans un grand hôtel de la ville'. "Le rendez-vous a lieu le soir, il me présente le projet de l'OM et comme je suis blessé au tendon d'Achille, il me dit : 'Mercredi, on a un match au Vélodrome, je t'invite et tu en profiteras pour voir nos docteurs, Jean Duby et Joël Coste. Je te fais envoyer les billets d'avion'. "Je suis donc bien reçu, je vais voir les joueurs au vert et il m'emmène au stade. Et là, tu vois comme il est fort : il me fait descendre sur le terrain avant l'échauffement, et au moment où nous pénétrons sur la pelouse, tout le virage Nord se met à scander : 'Genghini à l'OM ! Genghini à l'OM!' Il se retourne vers moi: 'Tu vois? Tu es déjà adopté'", a-t-il expliqué au quotidien.





"Les bases de l'OM qui a gagné des titres"

La suite a coulé de source : "Le soir, quand je suis reparti à Genève, il m'a lancé : 'Écoute, réfléchis bien, fais ton choix, mais si tu ne viens pas chez nous, je n'ai vraiment pas envie que tu ailles à Bordeaux'. Il a donc réussi à me convaincre, alors que mon premier choix s'orientait vers les Girondins. "J'ai donc signé à l'OM où mon meilleur souvenir est la victoire 4-0 sur Hajduk Split. Mais à l'OM, j'ai tenu un rôle plus défensif qu'auparavant. Je pouvais le faire, ponctuellement en équipe de France, mais pas tout le temps, j'étais trop loin du but, je marquais moins. Il est dommage que nous ayons perdu la course au titre et la coupe, mais c'était la première année d'une reconstruction, les bases de l'OM qui a gagné des titres. Sans oublier ce que le club devait à l'équipe des Minots auparavant", a-t-il ajouté.



Genghini a disputé 50 matchs et marqué 6 buts sous le maillot olympien.