Bernard Genghini a donné son sentiment sur les progrès réalisés par l'OM, cette saison. Il apprécie le travail de fond réalisé par Jorge Sampaoli pour bien faire jouer l'équipe.





"L'OM, je ne regarde pas tous les matches, mais ce que je vois est intéressant. Ils traversent une période où ça gagne moins, mais on retrouve du jeu, un Payet à la baguette, le recrutement a été bon, l'OM fait du bon boulot avec le président. Ces dernières années, les matches étaient souvent ennuyeux ; là, il se passe des choses, ça joue vers l'avant. Contre le PSG, c'était un bon match ! On sent qu'il y a plus de confiance, les joueurs ont été bien ciblés", déclare l'ancien international français dans les colonnes de La Provence.



Critiqué cet automne, l'OM n'a pas obtenu autant de points qu'il l'aurait souhaité en championnat. Il reste sur un match nul (0-0) face à Metz qui laisse des regrets, alors que l'équipe de Frédéric Antonetti a terminé en infériorité numérique. La rencontre programmée contre Lyon, au Groupama Stadium, le 21 novembre, est dès lors très important pour la suite. Et c'est aussi le cas coté rhodanien.