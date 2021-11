La concurrence ne pose pas de problème à Gueye

Pape Gueye (22 ans) s'est exprimé sur la concurrence qui règne dans l'entrejeu olympien. Il la vit parfaitement et soutient les coéquipiers qui sont sur le terrain, lorsqu'il est sur le banc.





"Si je ne voulais pas de concurrence, je serais parti dans un club de Ligue 1 qui me promettait de jouer tous les matchs. Il y en avait. Mais j'ai préféré venir ici pour me battre contre des joueurs de classe mondiale. Quand tu joues dans un grand club, tu ne peux pas faire 40 matchs dans la saison, c'est impossible. Si ça se trouve, la personne à côté de toi va être meilleure que toi. C'est normal. Moi je suis le premier à supporter ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Je peux être sur le banc, je vais taper dans la main de la personne qui a pris ma place. Ce n'est rien ça. On est une équipe", a-t-il confié à Radio Maritima.



La concurrence n'empêche pas l'ancien Havrais de jouer. Auteur de belles performances, il totalise 55 apparitions sous la tunique de l'OM, depuis son arrivée en 2020. Il a également marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive.