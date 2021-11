Lloris commente la situation de Mandanda

Hugo Lloris (34 ans) a donné son sentiment sur la situation de Steve Mandanda (36 ans) à l'OM. Il est triste pour son partenaire de toujours chez les Bleus.





"Je vois ça de l'extérieur. Affectivement, ça me touche, car Steve demeure ultra-compétitif. J'ai beaucoup d'admiration pour l'homme, le coéquipier, le sportif de haut niveau et ce qu'il représente à Marseille. J'ai aussi partagé une saison avec Pau Lopez à Tottenham. Il a un profil différent", a confié le capitaine de l'équipe de France, face aux médias, jeudi. Pau Lopez a en effet été prêté à Tottenham par l'Espanyol lors de la saison 2016-2017.



Confronté à la concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda n'a disputé que 4 rencontres, cette saison. Il n'est ainsi plus appelé par Didier Deschamps et bataille pour convaincre Jorge Sampaoli de lui faire à nouveau confiance. Il a d'ailleurs été titularisé lors du dernier match, contre Metz (0-0), avant la trêve internationale. Il a alors été l'auteur d'une belle prestation, faisant quelques parades importantes.



Éternel numéro deux sous la tunique bleue, Mandanda totalise 34 sélections. Avec l'OM, depuis 2007, il en est à 598 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui constitue un record. Et il n'est pas près d'être battu.