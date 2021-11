Le premier but de Caleta-Car en sélection

Relancé à l'OM, Duje Caleta-Car (25 ans) va aussi mieux avec la Croatie. Il a inscrit son premier but en sélection, face à Malte (7-1).





Les Croates se sont baladés sur le terrain de Malte, jeudi soir. Et Duje Caleta-Car en a profité pour inscrire son premier but avec sa sélection. Le deuxième du match. À la 22e minute, il a repris de la tête un coup franc tiré par Luka Modric et laissé aucune chance au portier maltais. Son premier but sous la tunique rouge et blanche en 20 sélections.



Marquer n'est pas une habitude pour le géant de Sibernik. Il n'a trouvé les chemins des filets que 3 fois en 97 apparitions avec l'OM, dont un doublé inscrit contre Brest, en début de saison 2020-2021. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il pourrait en tout cas faire l'actualité durant le mercato hivernal, alors qu'il paraît intéresser plusieurs formations de Premier League, dont West Ham et Newcastle.



La Croatie occupe pour l'instant la 2e position du classement du groupe H, dans les éliminatoires pour la coupe du monde. Elle pointe à 2 points du leader, la Russie.