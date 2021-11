Riou demande à Deschamps de titulariser Guendouzi

Déjà présents lors des derniers rassemblements de l'équipe de France, Mattéo Guendouzi (22 ans) n'a pas fait d'apparition sous la tunique des Bleus. Yoann Riou espère que ce sera le cas, ces prochains jours.





"Il n'a pour l'instant aucune sélection, il était quand même là pour la Ligue des Nations. Mais moi je trouve qu'il a un truc, a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe. Ce n'est pas le mot exact, mais il a une forme d'arrogance dans son jeu que j'adore. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, il y va, il a une activité incroyable. Son match contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome, il avait été énorme contre Lorient et en coupe d'Europe aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui passe des étapes : Lorient, Arsenal, Hertha Berlin..."





"À côté de Kanté, je pense qu'il peut faire du bien"

Il considère qu'il pourrait apporter dans l'équipe de Didier Deschamps : "En plus, il a un double emploi puisqu'il peut jouer devant la défense ou derrière les attaquants. Il a un volume incroyable, c'est quand même l'un des meilleurs Marseillais de la saison, Jorge Sampaoli l'adore. Il n'hésite pas à aller provoquer, il a une activité démentielle. À côté de Kanté, je pense qu'il peut faire du bien. Au Parc des Princes, face à un adversaire relativement facile, dans un match à enjeu, je pense qu'il peut apporter cette insouciance, cette inconscience, et une énorme personnalité qui ferait du bien à l'équipe de France", a-t-il poursuivi.



Guendouzi fait en effet forte impression depuis son arrivée à l'OM, cet été. Il totalise jusque-là 18 apparitions sous la tunique marseillaise, pour 3 buts et 2 passes décisives.