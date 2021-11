EdF : Guendouzi aurait préféré jouer ailleurs qu'au Parc des Princes

Mattéo Guendouzi (22 ans) n'est pas très enthousiaste à l'idée de jouer dans le stade du PSG, avec les Bleus.





En conférence de presse, le milieu de terrain de l'OM a donné son avis sur le Parc des Princes, où se disputera le match France-Kazakhstan. Il aurait voulu jouer ailleurs : "Le dernier match remonte à de nombreuses années. J'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr ! Le Parc des Princes c'est le stade du PSG. Mais on aura à coeur de gagner là-bas et j'espère que les gens qui viendront au stade seront de tout coeur avec nous et nous pousserons pour nous qualifier pour le Mondial", a-t-il lâché aux journalistes présents.



Le joueur prêté par Arsenal n'a pas mis longtemps à s'imprégner de la rivalité entre la capitale et Marseille. Il a par ailleurs conscience que la popularité de l'OM fait qu'il est plus observé : "On sait que l'OM est le plus grand club français et qu'il est suivi à l'étranger. Je sens ma notoriété grimper en France", a-t-il également lâché lors du rendez-vous.



Guendouzi pourrait bénéficier d'une chance d'apparaître sous le maillot bleu, samedi.