Face aux médias, Mattéo Guendouzi (22 ans) a évoqué son début de saison à l'OM. Il espère rester, l'été prochain, et pense beaucoup progresser avec Jorge Sampaoli.





En conférence de presse, le milieu de terrain s'est exprimé sur ses débuts à Marseille. Il se sait parfois détesté ailleurs, mais ne se préoccupe plus que du regard posé sur lui par son propre public : "J'en ai conscience. Ça ne me dérange pas. Chacun a son avis sur un joueur. Beaucoup peuvent dire du bien de moi et beaucoup peuvent dire du mal. Le plus important c‘est que le peuple marseillais m'ait adopté et que ça se passe très bien avec eux."





"Sampaoli est un très grand coach"

Prêté par Arsenal, il espère que l'OM lèvera l'option d'achat pour le conserver définitivement : "Aujourd'hui, je suis en prêt, toujours lié par le contrat avec Arsenal. Mais je suis totalement focus sur ce que je dois faire avec l'OM. C'est un club dans lequel je veux me projeter dans le futur, où je veux m'inscrire dans la durée. J'ai déjà eu des discussions avec le club avant de signer, je me sens très à l'aise là-bas et c'est pour ça que je veux continuer à prendre du plaisir et m'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille", a-t-il poursuivi.



Il a enfin évoqué son caractère, tellement assorti à son nouveau maillot, ainsi que sa progression : "J'ai cette grinta depuis très jeune. J'ai toujours eu cette rage de vaincre, de vouloir être le meilleur. Ça colle avec l'OM, avec le coach. On a un peu la même attitude, la même façon de voir le foot. J'ai déjà beaucoup progressé avec lui, je vais continuer. C'est un très grand coach, on apprend beaucoup tactiquement, mais aussi sur le plan humain. Il est derrière moi au quotidien..."



Mattéo Guendouzi a pour l'instant disputé 17 rencontres avec l'OM. Il s'est imposé comme l'un des piliers de l'entrejeu olympien.