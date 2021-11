Dimitri Payet (34 ans) savoure le retour du public au stade Orange Vélodrome. D'autant que l'ambiance est exceptionnelle, cette saison.





"L'équipe s'est transformée depuis le début de saison. Et j'ai l'impression que les supporters se sont aussi transformés. Entre l'équipe et les supporters, comme dans une histoire d'amour, on est passés par des moments difficiles la saison dernière. Cette année, même si c'est plus simple quand il y a des résultats, on sent qu'il se passe quelque chose et que les supporters s'identifient bien à notre façon de jouer", a déclaré le joueur olympien lors d'un live sur Twitch. Il prend clairement son pied : "Ça donne des matchs extraordinaires à domicile. Je joue au football pour jouer dans ce stade. C'est limite contraignant d'aller jouer dans les autres stades, même si quand on joue à l'extérieur on est souvent à domicile (sourire). Jouer dans ce stade quand il est comme ça... Il n'y en a pas beaucoup en Europe", a-t-il poursuivi.



L'OM flirte avec les 57 000 spectateurs de moyenne, à domicile. Sa moyenne était de 51 932 lors de la saison 2018-2019 et le record est de... 53 130, durant l'exercice 2014-2015. Il pourrait donc être facilement battu, cette année.