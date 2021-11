Ligue Europa : ce que disent les stats de l'OM

Le site internet de l'UEFA propose quelques statistiques intéressantes. L'OM se distingue sur certaines d'entre elles.





On ne peut pas dire que le club marseillais ait pour l'instant réussi sa campagne européenne. Il compte quatre points en quatre journées, c'est-à-dire que ses quatre premiers matchs de poule se sont terminés sur un nul. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus.



Les stats publiées par l'instance montrent d'abord que les Olympiens figurent parmi ceux qui ont marqué le plus de penalties (2). Logique. Ils sont également 6es au classement du nombre de tirs (65), mais bien plus loin en ce qui concerne ceux qui sont cadrés (18e). Ils totalisent 3 poteaux et 2 transversales. Seul Fenerbahçe a fait plus (4 poteaux et 2 transversales).



L'OM est aussi le club de C3 qui fait le plus de passes (2 823), loin devant Lyon (2 414). Et il est celui qui les réussit le mieux (88,3 %). Son équipe est aussi celle qui affiche le plus haut taux de possession (63,3 %, contre 60,3 % pour Naples). La formation marseillaise a opéré 169 attaques, le 4e total en Ligue Europa. Elle a obtenu 26 corners (6e) et n'est que 17e au nombre de ballons récupérés (147, ce qui s'explique peut-être par le fait qu'elle ait le ballon). Elle exhibe la 5e meilleure défense, avec 3 buts encaissés. Elle n'a fait que 40 fautes (8e total le plus faible) et en a provoqué 53 (5e total le plus élevé). Elle est 6e à égalité avec plusieurs clubs au nombre de cartons jaunes récoltés (11).



Individuellement, Cengiz Under est le joueur qui a le plus frappé au but dans la compétition (16 tirs), et le 6e à avoir tenté le plus de centres (27, pour 10 réussis). Alvaro Gonzalez affiche le 3e taux le plus élevé en ce qui concerne la précision des passes, sur les matchs qu'il a disputés. William Saliba (377), Luan Peres (306) et Valentin Rongier (291) trustent les trois premières places pour le nombre de passes réalisées. Luan Peres est le joueur à avoir livré le plus de duels (11), à égalité avec David Pavelka (Sparta Prague). Valentin Rongier figure parmi les joueurs à avoir écopé de plus de cartons jaunes (3), et constitue le 10e à avoir commis le plus de fautes (8).



Il reste deux rencontres aux hommes de Jorge Sampaoli pour gagner en réalisme et décrocher leur billet pour la suite de la compétition.