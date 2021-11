Dimitri Payet (34 ans) a donné son sentiment sur le niveau de l'OM 2021-2022. Il pense que les Olympiens paient en particulier leur manque d'expérience.





Lors d'un live diffusé sur Twitch, le Réunionnais a tenté d'expliquer les difficultés éprouvées par les Marseillais, sur certains matchs : "On a encore une grosse marge de progression sur la gestion de match, je l'ai déjà dit il y a peu de temps. Je pense qu'on a trouvé notre façon de jouer, mais il nous manque encore un peu d'expérience, dans les matchs de coupe d'Europe notamment. On a vu qu'il ne manquait pas grand-chose pour prendre les trois points, comme être un peu plus tueur dans les deux surfaces. Après il ne faut pas oublier qu'on a un groupe qui est très jeune et qui a changé à 70-80 % cette année", a-t-il déclaré.





"J'avais peur de cette saison"

Il craignait que l'OM démarre mal son championnat, en raison de tous les mouvements réalisés durant le mercato : "Honnêtement j'avais peur de cette saison, parce que quand on change tout un effectif comme ça, il faut que la mayonnaise prenne. On a aussi un effectif restreint par rapport aux compétitions qu'on joue, on le voit. Donc il ne faudra pas se blesser et être sérieux jusqu'au bout."



L'équipe de Jorge Sampaoli jouera gros sur la dernière ligne droite de 2021. À commencer par le match qui se jouera à Lyon, après la trêve internationale.