Pape Gueye (22 ans) s'apprête à porter les couleurs du Sénégal pour la première fois. Il a confié sa fierté.





"Je suis très content. Heureux et fier de rejoindre la sélection, a expliqué le milieu de terrain de l'OM à la Fédération sénégalaise. J'espère que ça va bien se passer. J'ai joué contre beaucoup de joueurs de cette sélection. Je joue avec Bamba Dieng à l'OM. Il m'a beaucoup parlé du Sénégal. Je suis venu plusieurs fois. Mon père vient souvent. Il me parle beaucoup du pays et c'est une fierté aujourd'hui que je défende ses couleurs. J'ai hâte de jouer. C'est le choix du coeur. Ce choix n'a pas été forcé. C'était un choix entre guillemets normal. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays, avec une très grosse équipe, un très bon coach. J'ai hâte de commencer cette aventure."



Pape Gueye a franchi des paliers depuis sa signature à Marseille. Il gagne peu à peu en régularité, alors que Jorge Sampaoli lui accorde un temps de jeu important. Depuis le début de la saison, il a démarré trois rencontres au poste de numéro six, et trois autres à celui de numéro huit. Des données qui montrent sa polyvalence. Il totalise 55 matchs, depuis son arrivée à l'OM.