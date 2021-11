Mercato : l'Inter Milan plutôt que l'OM pour Raspadori ?

L'Inter Milan aurait l'intention de lancer une offensive pour recruter Giacomo Raspadori (21 ans), à l'occasion du mercato hivernal. L'OM ne devrait pas pouvoir rivaliser.





Si l'on en croit les renseignements recueillis par la Gazzetta dello Sport, les dirigeants nerazzurri ont programmé de passer à l'action pour s'attacher les services de l'attaquant de Sassuolo, en janvier. Le joueur serait désormais valorisé par son club à hauteur de 40 millions d'euros, ce qui rend l'idée d'un transfert difficile, surtout pour l'Inter Milan dont les propriétaires ne veulent plus débourser le moindre centime. Le club lombard pourrait néanmoins faire une proposition en incluant plusieurs jeunes éléments à gros potentiel.



Côté phocéen, il semble que la piste ait du plomb dans l'aile. Si elle paraissait constituer une belle affaire tant que son nom n'avait pas franchi les frontières, son recrutement est aujourd'hui très onéreux. D'autant plus que le natif de Bentivoglio n'a marqué que 1 but en 12 rencontres avec les Neroverdi, cette saison, et que son contrat court jusqu'en juin 2024.



On peut surtout penser que l'OM ne se montrera actif cet hiver qu'en cas de départ de l'un de ses éléments à forte valeur, tels que Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara.