Ligue Europa : l'appel de Galatasaray a été rejeté

Galatasaray avait fait appel des sanctions prononcées par l'UEFA, suite aux incidents survenus face à l'OM, au stade Orange Vélodrome. Il devra notamment rembourser le club phocéen pour les dégâts occasionnés.





L'UEFA a indiqué par le biais d'un communiqué que l'appel des Stambouliotes avait été rejeté : "L'appel interjeté par Galatasaray A.S. est rejeté. Par conséquent, la décision de l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA du 18 octobre 2021 est confirmée. La CEDB avait décidé d'interdire à Galatasaray A.S de vendre des billets à ses supporters à l'extérieur pour les deux (2) prochains matches de compétition de l'UEFA et d'infliger une amende de 50 000 € à Galatasaray A.S, pour allumage de feux d'artifice et jet d'objets. La CEDB avait également décidé d'infliger une amende de 8 000 € à Galatasaray A.S pour des actes de dégradation et d'ordonner à Galatasaray A.S de contacter l'Olympique de Marseille dans un délai de 30 jours pour le règlement des dommages causés par ses supporters", a-t-elle fait savoir.



Pour rappel, l'OM a également été sanctionné, perdant en particulier le bénéfice du virage nord, lors de la réception de la Lazio de Rome. Le match retour contre Galatasaray est prévu le 25 novembre. Aucun supporter marseillais ne pourra faire le déplacement et l'ambiance promet d'être chaude.