Peres est convaincu que Gerson va se reprendre

Luan Peres (27 ans) est convaincu que Gerson (24 ans) parviendra à inverser la tendance et à imprimer sa marque à l'OM. Il a confiance en son compatriote.





"Il faut qu'il s'adapte à la L1 et à des postes un peu différents. Il prend ses marques, mais il va bientôt retourner la situation. Là, il est agacé, c'est normal, car il veut montrer son vrai visage. Mais ça va venir. À son retour de seleçao, il aura plus de confiance et il va nous aider", a confié le défenseur à L'Équipe.



Comme Gerson, le natif de Sao Paulo a débarqué cet été en provenance du championnat brésilien. Il paraît s'être adapté plus vite et réalise des prestations satisfaisantes. Le défenseur a paraphé un contrat portant jusqu'en juin 2025, qui montre bien combien Pablo Longoria compte sur lui pour l'avenir. Il n'a en revanche jamais été appelé en sélection brésilienne, ce qui lui manque peut-être pour franchir un palier.



Pour rappel, l'OM a déboursé 4,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Luan Peres. Il a joué 17 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, dont 13 en Ligue 1.