Djellit compare Gerson à Strootman

Nabil Djellit pense que Gerson (24 ans) marche dans les traces de Kevin Strootman (31 ans).





Au micro de la chaîne L'Équipe, le journaliste a commenté la possibilité que le Néerlandais retourne à l'OM, cet hiver. Il en a profité pour faire un parallèle avec Gerson : "Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l'exfiltrer. Ils l'ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n'ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l'OM alors qu'il s'était fait deux fois les genoux à Rome. À l'échelle de l'OM, je crois que c'est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d'un des trois plus grands clubs français de l'histoire du football français. C'est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c'est pareil, c'est plus de 25 millions d'euros et pour l'instant il est neutre", a-t-il estimé.



Kevin Strootman avait paru retrouver un niveau très intéressant, lors de la deuxième partie de saison passée, au Genoa. Son retour constituerait une mauvaise nouvelle, alors qu'il dispose encore d'un an et demi de contrat avec l'OM et ne paraît pas enclin à faire de cadeau. Espérons que Gerson n'en arrive pas là et ait le déclic sans qu'il soit nécessaire de le prêter...