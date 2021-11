Ligue 1 : les joueurs courent moins que dans les autres championnats

Une étude publiée par le CIES montre combien les joueurs des équipes de Ligue 1 courent moins que ceux des autres championnats. Et c'est aussi vrai en haute intensité. Des statistiques que n'auraient pas voulu voir Raymond Domenech et Frédéric Antonetti.





Lors de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-2021 et selon les statistiques de l'UEFA, l'OM était l'équipe qui courrait le moins. Le PSG était la seconde équipe qui courrait le moins. Le CIES a étudié les distances parcourues par les joueurs, lors de 7 855 matchs, en 2020 et 2021. Il a notamment calculé la distance moyenne parcourue par les joueurs de champ, par équipe, par match et par compétition. Et là surprise : la Ligue 1 se dépouille moins que ses concurrentes et est même franchement ridicule. Elle est même en dessous de la moyenne de 99,9 kilomètres. La L1 ne brille pas non plus au classement des distances moyennes parcourues en haute intensité (vitesse supérieure à 19,8 km/h).





Classement des compétitions selon la distance moyenne parcourue*

1- Liga : 103,7 km

2- Championnat suédois : 103,6 km

3- Eredivisie : 103,5 km

4- Serie A : 102,8 km

5- Championnat polonais : 102,8 km

6- Ligue des Champions : 101,9 km

7- Europa League : 101,1 km

8- MLS : 101,1 km

9- Championnat suisse : 101 km

10- Premier League : 100,8 km

11- Croatie : 100,8 km

12- D2 espagnole : 100,7 km

13- Championnat portugais : 100,6 km

14- Championnat russe : 100,3 km

15- Championnat tchèque : 100,2 km

16- Bundesliga : 100,0 km

17- Serie B : 99,5 km

18- Championnat ukrainien : 99,2 km

19- Championnat danois : 99,0 km

20- Championnat écossais : 98,9 km

21- Ligue 1 : 98,6 km

22- Ligue 2 : 98,6 km

...



*Par les joueurs de champ, par match et par équipe.



En ce qui concerne les distances parcourues à haute intensité, la Ligue 1 est aussi classée très loin, en dessous de la moyenne (734 m). C'est peut-être encore plus parlant.





Classement des compétitions selon la distance moyenne parcourue en haute intensité*

1- Liga : 803,9 m

2- Championnat polonais : 802 m

3- Premier League : 790,1 m

4- Serie A : 773,4 m

5- Championnat suisse : 769,1 m

6- Jupiler pro League : 765,1 m

7- Championnat tchèque : 763,8 m

8- Eredivisie : 760,6 m

9- D2 espagnole : 754,2 m

10- Europa League : 751,4 m

11- Ligue des Champions : 750,2 m

12- Championnat portugais : 748,2 m

13- Championnat croate : 741,4 m

14- Championnat danois : 740,9 m

15- Championnat suédois : 732,7 m

16- Bundesliga : 731,7 m

17- D2 anglaise : 727,5 m

18- Championnat argentin : 717,5 m

19- Championnat ukrainien : 717,0 m

20- D2 allemande : 716,9 m

21- Championnat russe : 715,1 m

22- Serie B : 713,3 m

23- MLS : 700,6 m

24- Ligue 1 : 699,3 m

25- Championnat turc : 697,5 m

26- Ligue 2 : 696,7 m

...



*Par joueur de champ, par match.



Voilà qui explique en partie les difficultés rencontrées par les clubs français dans les coupes d'Europe, et aussi celle éprouvée par les joueurs lorsqu'ils rejoignent un autre championnat : "Mince, mais ici les siestes sont prises sur le temps personnel ?"