La Seleçao intéressée par Sampaoli ? Caboclo répond

Rogerio Caboclo, président de la confédération brésilienne de football, a répondu aux rumeurs concernant un intérêt pour Jorge Jesus et Jorge Sampaoli. Il préfère miser sur un Brésilien.





"Nous avons de grands entraîneurs brésiliens, même si je n'ai aucun préjugé avec les étrangers, comme je l'ai démontré avec Pia. Mais je n'ai jamais fait référence aux entraîneurs mentionnés. Je crois aux entraîneurs talentueux, au travail à long terme et au meilleur que nous avons au moment de l'embauche. Et je demande aussi de l'amour pour la Seleção", a-t-il confié lors d'une interview donnée à El Globo.



Pour rappel, Jorge Sampaoli a tenu les rênes de la sélection argentine entre 2017 et 2018, pour un total de 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Son équipe a été éliminée par les Bleus, lors des huitièmes de finale de la compétition, au terme d'un match épique (3-4). Le technicien a été critiqué et a perdu son poste, d'autant que l'Albiceleste avait éprouvé toutes les peines du monde à sortir de la phase de poules (4 points en 3 journées).



Arrivé en mars, Sampaoli dispose d'un contrat avec l'OM portant jusqu'en juin 2023. Il totalise pour l'instant 12 succès, 12 matchs nuls et 4 défaites, sur le banc olympien.