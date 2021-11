Le père de Gerson assure qu'il va se battre

Le cas Gerson (24 ans) commence à faire parler. Le Brésilien tarde à en effet à justifier les 20 millions d'euros investis sur son transfert. Son père assure qu'il va batailler.





L'Équipe a consacré un article au Phocéen. Le quotidien ne s'était pas intéressé aux énormes flops monégasques ou parisiens, ces dernières saisons. Mais l'OM, ce n'est pas pareil, il ne lui laisse rien passer. Dans ses colonnes, le joueur subit de nombreuses critiques, justifiées ou non. Son père a pris sa défense : "Il va se battre. Il n'est pas du genre à baisser les bras. Le club a confiance en lui. Physiquement il est bien, il a juste besoin de parfaire ses automatismes. Il n'accuse personne. Il va se battre pour montrer son niveau et gagner l'amour des supporters. C'est comme de la chantilly sur un bol de fraises. C'est indispensable, il en a besoin", a-t-il indiqué.



Gerson a avant tout besoin de comprendre que le public lui pardonnera tout s'il donne tout ce qu'il a. Sur certains replacements, il fait pour l'instant preuve d'une nonchalance qui agace. A lui de s'adapter ! Pour rappel, il a jusque-là participé à 14 matchs, toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives.