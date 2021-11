Payet annonce la couleur pour son avenir

Dimitri Payet (34 ans) s'est exprimé sur son avenir. Il n'envisage pour de quitter l'OM et de mettre un terme à sa carrière.





Lors d'un live retransmis sur Twitch, le Réunionnais a évoqué son futur. Il a annoncé la couleur : "Le jour où je ne serais plus heureux, c'est le jour où j'arrêterai." Il sait d'ailleurs quel sera le nom de son dernier club : "Je sais que je terminerai ici." Il a également annoncé qu'il n'était pas pressé de prendre sa retraite : "Ce n'est pas demain que je vais m‘arrêter. J'aime jouer ici. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer le plus possible."



Dimitri Payet réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Il a notamment inscrit 6 buts et donné 4 passes décisives en 10 apparitions en Ligue 1, depuis août. Et cela aurait certainement été davantage sans les graves événements survenus à Nice.



Le joueur olympien dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Il avait en effet prolongé en réduisant considérablement son salaire, en juin 2020, indiquant qu'il voulait "aider le club à grandir". Florian Thauvin le lui avait d'ailleurs ensuite reproché, causant la fameuse brouille de vestiaire de l'hiver 2021.