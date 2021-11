Mercato : Strootman bientôt de retour à l'OM ?

Kevin Strootman (31 ans) connait une expérience difficile à Cagliari. Il pourrait revenir à l'OM, en janvier.





Si l'on en croit les informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de Cagliari ne sont pas satisfaits du rendement du Néerlandais. Et ce même si l'OM prend encore en charge 70 % de ses émoluments. Son entraîneur, Walter Mazzarri, souhaiterait obtenir le renfort d'un milieu de terrain plus athlétique et plus influent dans le jeu, en janvier. Strootman pourrait lui être renvoyé à Marseille.



Cagliari éprouve de grosses difficultés, cette saison. Et ça n'est pas seulement dû au joueur prêté par l'OM. Il pointe à la dernière place du classement de Serie A, avec 6 points glanés en 12 journées. Nommé en septembre, Mazzarri n'a pas trouvé de solution pour relancer son équipe. Quant à Strootman, il n'a joué que 9 matchs, toutes compétitions confondues. Une aventure qui tranche avec celle qu'il a vécue au Genoa, la saison passée. Il aurait d'ailleurs eu tout bénéfice d'y poursuivre sa carrière.



Le natif de Ridderkerk dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. C'est-à-dire que l'OM lui doit encore beaucoup d'argent. Arrivé sur souhait de Rudi Garcia, il a porté le maillot phocéen à 78 reprises, pour 3 buts et 9 passes décisives.