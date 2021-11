Comme certains de ses confrères, Edouard Cissé considère que le système de Jorge Sampaoli ne présente pas suffisamment de solidité. Il ne s'imagine d'ailleurs pas être aligné dans un tel schéma et craint que l'OM le paie cher, ces prochaines semaines.





"Il y a des déséquilibres à tout va. Tu joues à domicile face au 19e et tu concèdes autant d'occasions, dont certaines sont des aberrations, avec des passes dans l'intervalle entre le stoppeur et le piston gauche ou droit. Moi en tant que milieu, je ne pourrais pas jouer dans une équipe comme ça, il y a trop de déséquilibres", a estimé l'ancien milieu de terrain au micro d'Amazon Prime Vidéo.



L'OM a terminé sa série de matchs par un nul décevant face à Metz (0-0), dimanche. A cette occasion, les hommes de Frédéric Antonetti ont bénéficié de davantage d'opportunités, jusqu'à ce qu'ils soient réduits à dix. Les Olympiens ne sont ensuite pas parvenus à faire déjouer la défense mise en place par le Corse. Ils ont manqué une belle occasion de distancer certains rivaux.



Jorge Sampaoli et ses joueurs disposent de quelques jours pour préparer le choc programmé contre Lyon, le 21 novembre. Compte tenu des questions entourant les schémas des uns et des autres, le rendez-vous revêt une importance particulière. Peter Bosz et le coach marseillais joueront gros.