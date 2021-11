Lors d'un entretien accordé au Parisien, Noël Le Graët (79 ans) s'est exprimé sur l'avenir de Didier Deschamps. Il ne pense pas qu'il s'accrochera comme lui à son poste à la FFF.





Dans les colonnes du quotidien, le président de la Fédération s'est exprimé sur une possible prolongation du sélectionneur : "La qualification pour le Mondial ne change rien du tout. Didier va faire la Coupe du monde, et on verra après. Nous sommes assez proches pour en discuter en temps voulu. Mais ce n'est pas dans mon esprit de le prolonger actuellement ni dans le sien", a-t-il affirmé. Il ne sait pas non plus si Deschamps se projette loin, à la tête des Bleus : "Si une prolongation avant la Coupe du monde est une possibilité ? Franchement, je ne sais pas. Le week-end dernier, Didier a dit qu'il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu'il est sélectionneur. Il ne va pas faire cinquante ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu'il me dit : "Noël, je veux rester." À ce moment-là, ce n'est pas moi qui refuserai", a-t-il ajouté.



Didier Deschamps paraît avoir quelques regrets concernant ses expériences en club, et en particulier sur celle à la Juventus de Turin. A 53 ans, il dispose de beaucoup de temps avant de prendre sa retraite.