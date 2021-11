Mercato : il n'y aurait pas de contact avec Alexis Sanchez

As affirmait que l'OM ne s'intéressait pas vraiment à Alexis Sanchez (32 ans). Certains journalistes ont annoncé le contraire, ce qui a été de nouveau démenti.





Selon les informations obtenues par FCInterNews, il n'y a pas l'ombre d'une négociation entre le club phocéen et le joueur chilien. Le joueur serait notamment pisté par le Betis Séville et l'ASSE, et certaines sources chiliennes évoquent même Newcastle. Pour autant, le joueur perçoit un salaire de 7,5 millions d'euros par saison, en Lombardie, et son contrat court jusqu'en juin 2023. À moins que l'Inter Milan fasse comme l'OM avec Kevin Strootman, c'est-à-dire qu'il prenne en charge une partie de ses émoluments, il peut paraît peu probable qu'il parte pour toucher la moitié ailleurs.



Cette saison, Alexis Sanchez a fait 10 apparitions, toutes compétitions confondues, pour un total de 211 minutes passées sur les terrains. Il a marqué 1 but en Ligue des Champions contre le FC Sheriff (3-1) et délivré 2 passes décisives en Serie A contre Bologne (6-1) et Empoli (2-0). Ses relations avec Jorge Sampaoli seraient excellentes, mais le coach argentin ne penserait pas à le faire venir à Marseille.