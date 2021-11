Cataldo comprend les sifflets sur Gerson

Christian Cataldo comprend que certains supporters perdent patience concernant Gerson (24 ans). Il ne pense en revanche pas que les sifflets s'adressent à Pablo Longoria ou Jorge Sampaoli, qui l'ont fait venir.





"Je n'ai pas sifflé Gerson personnellement. Mais je comprends que certains supporters attendent plus de lui. Car l'OM a dépensé beaucoup d'argent pour le recruter, c'était le gros transfert de l'été dernier. C'est un joueur qui devait apporter une plus-value dans l'équipe. Alors qu'il apporte zéro pour le moment... C'est peut-être une erreur de casting. Mais celui qui prend les sifflets, c'est le joueur, et pas celui qui l'a recruté. Après, je ne sais pas s'il joue à son poste idéal. Mais il doit alors se mettre d'accord avec Sampaoli. Gerson est international, et on attend beaucoup plus de lui à Marseille !", a-t-il déclaré au micro de BFM Marseille Provence.



Gerson tarde en effet à exprimer son meilleur football. Il a pour l'instant participé à 15 matchs, toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives. Il a notamment inscrit 1 but valable contre Metz, dimanche, mais l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, l'a refusé pour des raisons que la raison ignore. Recruté pour 20 millions d'euros, le Brésilien dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2026.