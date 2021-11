Vente OM : Ménès donne son avis sur les rumeurs

Pierre Ménès ne pense pas que l'OM sera racheté, ces prochaines années. Il pense que Frank McCourt n'a pas l'intention de le céder.





"Si je crois à une vente de l'OM après le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite ? Je ne vois pas le rapport. Je rappelle quand même que malgré les élucubrations de certains, l'OM n'a jamais été à vendre et c'est quand même la base. Si un mec arrive chez moi et me dit : " Tiens je te donne 3 millions d'euros pour ta maison ", si je ne la vends pas, il peut faire un pont d'or, il ne l'aura pas. Frank McCourt n'a pas envie de vendre le club donc il n'y a pas de rapport, même si clairement c'est plus sympa de vivre à Marseille qu'à Newcastle", a déclaré le journaliste sur son site Pierrot le Foot.



Les démentis successifs n'empêchent pas Thibaud Vézirian de maintenir sa version, et ce depuis près d'un an. Il a de nouveau affirmé que la vente était imminente, ces derniers jours, sur sa chaîne qui compte désormais des milliers d'abonnés. En attendant, l'OM continue de se structurer et d'appliquer son plan avec Pablo Longoria et ses équipes.