Turquie : Cengiz Under s'est blessé

La fédération turque a annoncé la blessure de Cengiz Under (24 ans), ce mardi. Le joueur de l'OM s'est fait mal au dos et va d'abord se soigner dans son pays avant de revenir à Marseille.





Le milieu offensif s'est blessé au dos, à l'entraînement. Il avait été l'un des rares à ne pas pouvoir se reposer, ces derniers jours, alors que l'équipe enchaînait les matchs contre Clermont (1-0), la Lazio (2-2) et Metz (0-0). Sa fédération a posté un communiqué : "Des discussions ont eu lieu entre les équipes médicales de l'équipe nationale et de l'Olympique de Marseille sur le sujet et il a été convenu qu'il serait opportun de commencer le traitement de Cengiz en Turquie", a-t-elle notamment fait savoir. On ne connait donc pas encore la durée de son indisponibilité.



C'est un coup dur pour l'OM, tant l'international turc déséquilibre les défenses adverses par sa seule présence. Il a marqué 5 buts en 15 apparitions, depuis le début de la saison. Espérons qu'il reviendra rapidement.