Kamara a manqué à l'OM contre Metz selon Grégoire

Boubacar Kamara était suspendu pour le match nul 0-0 contre Metz, dimanche dernier, dans une période où l'OM est en méforme.





Selon le journaliste de L'Équipe, Mathieu Grégoire, le joueur de 21 ans est indispensable à l'équilibre collectif de l'OM cette saison : "Un (Mattéo) Guendouzi orphelin de (Boubacar) Kamara, d'ailleurs le garant de l'équilibre (...). L'OM a proposé une séquence moyenne entre les deux trêves : 5 matchs nuls, deux victoires toutes compétitions confondues. Et surtout moins d'enthousiasme dans la création et d'efficacité dans la finition : huit buts marqués en sept matchs, dont 4 contre l'ogre lorientais. D'un point de vue comptable, cela ne crée pas d'urgence en L1, loin de là. En Coupe d'Europe, où l'OM réussit paradoxalement des matchs plus maîtrisés qu'en L1, c'est plus compliqué."



La trêve internationale va permettre de recharger les batteries de Boubacar Kamara et de ses coéquipiers.