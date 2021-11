Vézirian confirme la vente de l'OM et annonce celle d'un autre club

Le journaliste Thibaud Vézirian, qui n'intervient plus sur La Chaîne L'Équipe, a une nouvelle fois abordé son sujet favori.





Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a confirmé la cession de l'OM et a évoqué celle de l'Inter : "La vente de l'OM sera-t-elle officielle avant ou après celle de l'Inter ? Je ne sais pas si ça sera avant ou après l'Inter. Je n'ai pas d'infos sur l'officialisation. C'est très compliqué, c'est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d'avance. L'officialisation, ça va arriver."



Comme depuis maintenant de longs mois, Thibaud Vézirian annonce une officialisation qui commence à tarder, alors qu'elle semblait imminente au début de l'année 2021, selon lui. La direction actuelle de l'OM a en tout cas démenti ses allégations.