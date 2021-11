Mandanda voudrait avoir une réunion avec les dirigeants

Le portier de 36 ans, qui a été titularisé ce dimanche face à Metz pour la 4e fois de la saison, penserait à son avenir au sein du club.





Selon les informations relayées par le journal L'Équipe, Steve Mandanda ne se serait pas satisfait de sa titularisation surprise de dimanche. Le Français s'interrogerait toujours sur son avenir au sein du club, alors qu'il apparaît clairement comme le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but derrière l'Espagnol Pau Lopez (26 ans). À cause de cela, Steve Mandanda aimerait avoir un rendez-vous avec sa direction dans les prochaines semaines pour parler de son avenir, et voir s'il ne serait pas mieux pour lui de quitter l'OM.



Le portier de 36 ans est encore sous contrat jusqu'en 2024, avec un salaire confortable pour son âge (environ 260 000 euros par mois, soit 3,1 millions par an). Il sera a priori difficile pour lui de trouver des émoluments équivalents ailleurs. Reste donc à savoir si le salaire est la priorité du joueur, ou si c'est son temps de jeu potentiel qui primera quant à son avenir.