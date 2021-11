L'ancien entraîneur de Dimitri Payet à Saint-Etienne, Christophe Galtier, a été interrogé sur le numéro 10 de l'OM.





L'actuel coach de l'OGC Nice a encensé le Réunionnais sur Téléfoot, l'émission de TF1 : "Je suis convaincu qu'avec le temps, il est devenu un leader de vestiaire, mais il a toujours cette passion pour le jeu. Il sent très bien le football, il a une lecture très précise du match et de l'endroit auquel il doit se trouver pour être très efficace. Et il a ajouté à la passion du jeu l'envie de gagner."



Dimitri Payet, 34 ans, réalise un des meilleurs débuts de saison de sa carrière, avec 7 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues.