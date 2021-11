Deux clubs anglais suivent toujours Caleta-Car

Pisté à l'étranger l'été dernier, le Croate le serait encore pour l'hiver prochain.





Selon les informations du site Calciomercato.com, les formations britanniques de Newcastle United et de West Ham United suivraient avec attention la situation de Duje Caleta-Car. Indésirable cet été, le joueur de 25 ans est devenu titulaire presque indiscutable dans la charnière de l'OM depuis fin septembre. Sous contrat jusqu'en 2023, Duje Caleta-Car ne devrait pas être retenu en cas d'offre satisfaisante pour lui, puisque l'échéance de son contrat rend un refus dangereux pour l'OM, le joueur n'étant peut-être pas prêt à prolonger après ce qu'il s'est passé cet été avec lui, et pourrait donc partir de l'OM libre à l'été 2023. Marseille devra néanmoins peser le pour et le contre dans ce dossier, puisqu'il apparaît difficile de se séparer d'un titulaire en plein milieu de la saison.



L'ancien joueur du RB Salzbourg a joué 8 matchs toutes compétitions confondues cette année.