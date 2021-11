Le journaliste de France Football Nabil Djellit a critiqué la performance de l'OM face à Metz, ce week-end, en remettant en cause la méthode de l'entraîneur.





Selon le journaliste, Bruno Genesio, qui a battu Lyon sur le score de 4-1 avec Rennes ce dimanche, aurait mérité des louanges comme Jorge Sampaoli il y a quelques semaines : "Si (Bruno) Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie. En ce moment, la fameuse méthode Sampaoli se résume à Dimitri Payet. (Arkadiusz) Milik peut aussi mettre un but de temps en temps. Avec moins de déchets techniques, Metz pouvait repartir avec les 3 points, même à 10 contre 11. L'OM concède beaucoup trop de situations nettes. L'OM c'est sympa mais ça commence à s'essouffler. (Dimitri) Payet ne peut pas tout faire..."



L'OM commence donc à s'essouffler, selon le journaliste Nabil Djellit, en n'ayant pas perdu contre le PSG, ni contre la Lazio par deux fois ces dernières semaines, et en étant 4e de Ligue 1 à un point du 2e, Lens. On a connu des essoufflements plus spectaculaires.