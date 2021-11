Henry donne son avis sur le système de Sampaoli

Thierry Henry a livré son analyse du système mis en place par Jorge Sampaoli. Il pense que sa stratégie de pressing est très risquée.





"C'est le côté Sampaoli. Tout le monde va presser, tout le monde attaque. Quand tu passes bien ce pressing, il n'y a presque personne qui défend. N'importe quelle course peut percer les lignes", a déclaré l'attaquant au micro d'Amazon Prime Vidéo. Il pense aussi que les Olympiens gèrent mal les matchs d'après la Ligue Europa : "Marseille a un problème après les matchs de coupe d'Europe. Ils ont du mal à gérer ça. Tu te retrouves dans des situations avec Marseille, comme ils partent tous la fleur au fusil... Tout le monde se retrouve dans des situations délicates, comme on a pu le voir à la fin avec Payet qui sauve une action sinon ça peut faire but pour Metz." Enfin, il recommande à l'entraîneur marseillais de travailler sur son système, plutôt que celui des adversaires : "De temps en temps, il faut se regarder soi-même avant de voir ce qu'on fait les autres."



Le prochain match de l'OM aura lieu au Groupama Stadium, face à Lyon. Un rendez-vous important pour la suite.