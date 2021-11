National 2 : l'OM s'est enfin imposé

L'OM a remporté son match face à Louhans-Cuiseaux (1-0), en National 2. Il n'est plus dernier de son groupe.





L'équipe coachée par Maxence Flachez était en quête de succès depuis le 11 septembre. Elle est parvenue à prendre les points de la victoire contre Louhans Cuiseaux, au Parc des Sports de Bram, grâce à un but de Daouda Gueye, en fin de rencontre (82e). Elle avait auparavant disposé de plusieurs possibilités d'ouvrir le score.



La compo de la réserve : Ngapandouetnbu - Caprice, Mmadi, Fardi, Fauriel - Sciortino (cap), Targhalline, Nadir - Bertelli (Daou, 90'+1), D. Gueye, Ben Seghir.



Au classement, les Olympiens quittent la place de lanterne rouge et sont désormais 15es (sur 16) avec 10 points obtenus en 11 matchs. C'est plutôt serré, puisque la 9e position n'est qu'à 3 points. Le prochain match est programmé contre Hyères, le 20 novembre à 18 heures, à l'OM Campus.



Pour rappel, Daouda Gueye est âgé de 25 ans et a été recruté l'été dernier en provenance de Rodez. Il a marqué 2 buts en 4 apparitions en National 2.