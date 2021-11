Mathieu Grégoire considère que l'absence de Boubacar Kamara (21 ans) a pesé sur le résultat de la rencontre OM-Metz (0-0).





"Un Guendouzi orphelin de Kamara, d'ailleurs, le garant de l'équilibre, comme on le note avec Mourad Aerts à la machine à café du Vélodrome. L'OM a proposé une séquence moyenne entre les deux trêves : 5 matches nuls, deux victoires toutes compétitions confondues. Et surtout moins d'enthousiasme dans la création et d'efficacité dans la finition : huit buts marqués en sept matches, dont 4 contre l'ogre lorientais. D'un point de vue comptable, cela ne crée pas d'urgence en L1, loin de là. En Coupe d'Europe, où l'OM réussit paradoxalement des matches plus maîtrisés qu'en L1, c'est plus compliqué", a posté le journaliste sur Twitter.



Pour rappel, le minot était suspendu, car il avait écopé de trois cartons jaunes en moins de dix matches de Ligue 1. S'il ne retient pour l'instant pas l'attention de Sylvain Ripoll ou de Didier Deschamps, le milieu défensif constitue l'un des maillons forts de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il n'est d'ailleurs pas évident qu'elle se remettrait facilement de son départ, lors du mercato hivernal. Cela explique peut-être aussi pourquoi le joueur n'est pas sanctionné, alors qu'il n'a pas prolongé son contrat.