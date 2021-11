Pierre Ménès a confié son analyse du match OM-Metz (0-0). Il pense que l'animation mise en place par Jorge Sampaoli est trop exigeante et qu'elle fatigue les joueurs. Il doute même que l'Argentin soit capable de relancer la machine.





S'il affirmait il y a quelques jours que Gerson n'était "pas un flop", le journaliste s'en est violemment pris à lui, après la rencontre journée contre les Messins : "La tactique de Sampaoli est tellement exigeante qu'on sent clairement des joueurs à la rue comme Lirola et, pire encore, Gerson qui est lui au-delà du méconnaissable. Marseille fait du surplace et il va clairement falloir changer des choses. Mais Sampaoli en est-il capable ?", a-t-il écrit sur son blog Pierrot le Foot.



S'il centralise, peut-être à juste titre, les critiques, Gerson a inscrit un but parfaitement valable qui a été refusé par l'arbitre de la rencontre. La VAR n'a pas eu le temps d'intervenir et il serait intéressant d'avoir une réaction de l'homme en noir pour comprendre ce qu'il a reproché aux Marseillais. Pierre Ménès ne tient par ailleurs pas compte du calendrier de l'OM, lequel reste sur 7 matchs en 21 jours et va enfin pouvoir souffler un peu, ces prochains jours.