OM-Metz : les notes des médias

Voici les notes attribuées par les médias, suite au match OM-Metz (0-0).





L'Équipe et La Provence n'ont pas été tendres avec Gerson, qui écope des pires notes. Ils sont en revanche assez opposés en ce qui concerne le coaching de la rencontre. Steve Mandanda a quant à lui obtenu les meilleures évaluations (de la part de tous les médias). Enfin, le but valable refusé à Gerson par l'arbitre n'a apparemment pas gêné La Provence, qui lui a quand même mis la moyenne.





Le onze de départ : Mandanda (6) - Saliba (5), Caleta-Car (4), Peres (5) - Lirola (3), Guendouzi (5), Gerson (3) - Under (4), Milik (4), Payet (6), Luis Henrique (3).

Le coach : Desio (adjoint de Sampaoli, 4).

L'arbitre : Brisard (4).





Le onze de départ : Mandanda (7) - Saliba (6), Caleta-Car (5), Peres (5,7) - Lirola (3), Guendouzi (5,3), Gerson (2,3) - Under (4), Milik (3,7), Payet (7), Luis Henrique (3).

Les remplaçants : Balerdi (5), Harit (4), De la Fuente (6).

Le coach : Desio (adjoint de Sampaoli, 6).

L'arbitre : Brisard (5).





Le onze de départ : Mandanda (8,1) - Saliba (6,9), Caleta-Car (7), Peres (7,2) - Lirola (6,6), Guendouzi (6,8), Gerson (6,9) - Under (6,2), Milik (6,3), Payet (7,2), Luis Henrique (6,2).

Les remplaçants : Balerdi (6,3), Harit (6,3), De la Fuente (6,1), Dieng (6).