Guillemet prend la défense d'Antonetti et de son équipe

Mattéo Guendouzi (21 ans) s'était élevé contre l'attitude des Messins, lesquels ont passé la dernière demi-heure du match OM-Metz (0-0) au sol. Hugo Guillemet pense que le milieu de l'OM aurait dû s'abstenir de tels commentaires.





"Le désastre d'une réaction à chaud dans la frustration: "Metz n'est pas venu pour jouer au foot" et pourtant 2 poteaux, un but marqué sauvé par eux-mêmes et un nombre incalculable de situations offensives vendangées... il faut se remettre en question avant de cibler l'adversaire", a lâché le journaliste de L'Équipe spécialisé sur Lyon. Et de préciser : "La decla a bien démarré comme ça puis il a arrêté de parler, puis il a fallu des relances de Tiffany et Saber pour qu'il parle des carences. Après oui si tu veux tu peux penser que c'est bien de commencer une decla d'après match comme ça. (...) J'ai un peu halluciné d'entendre sa réaction à chaud, et ceux qui l'interviewaient aussi a priori vu qu'ils l'ont relancé en mode " euh vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait " et là du coup ‘oui, c'est vrai, etc'", a-t-il terminé.



Le journaliste n'a étonnamment pas tiqué sur les propos de Frédéric Antonetti, évoquant les "bons joueurs sans plus" de l'équipe marseillaise.