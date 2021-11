Mercato : Anguissa de retour en Premier League ?

Auteur de belles prestations, ce début de saison, Franck Zambo Anguissa (25 ans) serait sur les tablettes de Crystal Palace. Patrick Vieira apprécierait particulièrement son profil.





Selon les éléments recueillis par le Sun, les Eagles sont attentifs aux performances réalisées par l'international camerounais, au stade Diego Armando Maradona. Patrick Vieira jugerait son profil capable de s'intégrer et d'améliorer le rendement de son entrejeu. Il n'est toutefois pas évident qu'Aurelio de Laurentiis soit emballé par un départ rapide, alors que le joueur est prêté par Fulham, jusqu'au terme de la saison, avec une option d'achat de 10 millions d'euros.



L'ancien Marseillais a disputé 10 rencontres de Serie A, cette saison, et plutôt brillé. Il n'est pas pour rien dans la première place du SSC au classement. La formation coachée par Luciano Spalletti est à égalité de points (32 en 12 journées) avec le Milan AC. A noter qu'il a été victime de chants racistes, avec ses partenaires Victor Osimhen et Kalidou Koulibaly, de la part des supporters de la Fiorentina. Et ça n'a pas ému les instances du football italien, toujours très laxiste au moment de sanctionner ça.



Fulham, entraîné par Marco Silva, ne comptait pas sur lui, l'été dernier. Il faut dire qu'il évolue désormais en Championship, l'équivalent de la D2 anglaise.