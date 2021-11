Mercato, Kamara : le Milan AC pourrait négocier avec l'OM en janvier

Gianluca Di Marzio croit savoir que le Milan AC pourrait tenter une offensive pour recruter Boubacar Kamara (21 ans), lors du mercato hivernal.





"Âgé de 21 ans, son contrat expire en juin 2022 et les yeux (et pas seulement) du Milan AC sont sur lui. Les Rossoneri surveillent Kamara depuis un certain temps en attendant de savoir quel sera l'avenir de Kessié. En janvier, ils pourraient même décider d'essayer d'entamer des négociations avec l'Olympique de Marseille, un club qui a peu de chances de le convaincre de renouveler son contrat", a expliqué le journaliste à TMW.



Pour rappel, l'enjeu est important pour l'OM, étant donné qu'il pourrait tout perdre si le milieu de terrain part au terme de son engagement, en juin. Le joueur n'a quant à lui pas pris de position publique pour justifier sa situation et ses intentions. Il continue d'être aligné, alors que l'équipe paraît plus faible quand il n'est pas présent. Certaines sources affirment que Pablo Longoria tente toujours de le prolonger.



Kamara n'avait signé qu'un contrat de trois ans, en 2019, alors qu'il était à un an de la fin. Il a disputé 137 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique olympienne.