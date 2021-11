Christophe Galtier s'est exprimé sur la sanction qui menace encore l'OGCN, en marge du match Nice-Montpellier (0-1). Il a adressé un tacle qui paraissait s'adresser aux supporters de l'OM.





"Il ne faut pas oublier que nous avons toujours un point avec sursis... Je dis cela parce que d'autres clubs ont aussi cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'il y a, sur d'autres terrains, en France et en Europe, de soi-disant supporters qui continuent à mal se comporter et à mettre en danger le résultat de leur équipe", a lâché l'entraîneur des Aiglons, qui se ferait presque passer pour la victime.



Derrière les accolades et les grands sourires aux dirigeants de l'OM, Christophe Galtier adopte la posture de son président, Jean-Pierre Rivère. La même posture reprise par la commission de discipline, dont les membres n'ont pas mesuré la gravité des événements survenus à l'Allianz Riviera et font mime de ne pas voir les t-shirts d'extrême droite. Ce discours visant à comparer l'incomparable ne les grandit pas.



Pour rappel, l'OM a également un retrait d'un point avec sursis. Pour un match disputé dans un autre stade, dont il n'avait pas la charge de la sécurité. On peut regretter que l'OM n'ait pas porté l'affaire plus haut, devant un tribunal plus compétent.