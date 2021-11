Deschamps a expliqué son choix concernant Payet

Didier Deschamps a expliqué pourquoi il n'avait pas retenu Dimitri Payet (34 ans) dans son groupe pour les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande.





"Il a eu une période qui était très belle avec nous, même si cela ne s'est pas conclu par un titre de champion d'Europe. Pour chaque joueur qui ont pendant plusieurs années été en équipe de France, ont eu un statut de joueur important, titulaire, cadre, mais avoir un rôle moindre, il y aura toujours une frustration, voire plus. C'est quelque chose qui pour moi est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné", a-t-il lâché au micro de TF1.



Dimitri Payet réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière et serait certainement à même d'apporter de la fluidité à une équipe de France qui ne dispose pas d'une animation offensive cohérente. En 2018, Didier Deschamps ne l'avait déjà pas retenu en raison d'une blessure musculaire, estimant qu'il n'aurait pas le temps de revenir avant le début de la coupe du monde.



Le Marseillais totalise 7 buts et 4 passes décisives en 13 apparitions, toutes compétitions confondues, en 2021-2022.