Guendouzi se paye l'équipe d'Antonetti

Mattéo Guendouzi (22 ans) n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'équipe de Frédéric Antonetti, après OM-Metz (0-0). Il estime que les Lorrains ont passé leur temps à gagner du temps, même s'il admet que les Marseillais devaient faire plus pour l'emporter.





"C'est triste pour la Ligue 1 d'avoir des équipes qui ne jouent pas au foot et restent tout le temps par terre", a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo. Il pense que l'OM devrait faire plus pour gagner : "C'est notre faute, c'est à nous d'aller gagner le match, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça manquait de mouvement. C'est à nous de nous remettre en question et de travailler pour gagner à Lyon après la trêve."



Le match s'est terminé après 9 minutes d'arrêts de jeu, quasiment uniquement dus aux gains de temps messins. Le foot que Frédéric Antonetti et Raymond Domenech aiment.