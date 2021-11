OM-Metz : les notes à chaud

L'OM a concédé un nouveau nul, ce dimanche, en Ligue 1. Voici les notes de Footmarseille, attribuées à chaud (ça manque donc logiquement de recul).





L'équipe de Jorge Sampaoli enchaînait son 7e match en 21 jours. Plus que quiconque dans le championnat, étant donné que la LFP avait choisi de recaser Nice-OM le 27 octobre (Nice ne joue pas la C3 et bénéficie d'une semaine à chaque fois entre ses matchs). La fatigue s'est ressentie.



Mandanda (5,5) : Il a fait une mauvaise relance en début de match, et paraissait battu sur les deux poteaux et une tête qui est passée juste à côté. Il a également remporté un duel important, en deuxième mi-temps.



Saliba (5,5) : comme ses partenaires, il a mis longtemps à rentrer dans le match et a manqué de tranchants sur certaines interventions, au début. Il a néanmoins sauvé plusieurs situations en deuxième mi-temps, se portant même en attaque. Il a touché énormément de ballons.



Caleta-Car (4) : après des prestations assez convaincantes, il s'est relâché et a été décevant. Il a perdu plusieurs ballons et manqué de rigueur au marquage. Sampaoli aurait peut-être dû faire tourner à son poste.



Peres (4,5) : il a laissé échapper Ndoram, en début de rencontre, puis a parfois été à la limite, en première mi-temps. Comme l'équipe, il a paru mieux en deuxième période (en supériorité numérique).



Lirola (4) : l'Espagnol manque parfois des transmissions qui paraissent faciles. Son jeu consiste à prendre ces risques-là, mais ça n'a pas payé contre Metz. Il a aussi souvent été pris dans son dos.



Guendouzi (5,5) : le milieu de terrain a pressé très haut et effectué plusieurs récupérations dans les 30 mètres lorrains et sur son côté droit. Beaucoup de ballons passent par lui et il se manque rarement dans ses passes. Heureusement qu'il est là...



Gerson (4) : le joueur a été plutôt précis dans ses transmissions, mais cela ne suffit pas. Il agace par sa nonchalance parfois et va devoir s'implique davantage. A noter qu'il a marqué un but, refusé injustement.



Under (4,5) : le Turc a fait quelques accélérations dont il a le secret, sur le côté droit, et adressé quelques bons centres. Malheureusement, cela n'a pas abouti, car ses partenaires étant rarement là pour convertir les ballons. Il a semblé fatigué.



Luis Henrique (3,5) : le Brésilien ne ménage pas ses efforts, mais ne parvient pas à se montrer décisif et touche peu de ballons. Il a manqué une belle occasion, alors que Payet lui avait le ballon de la poitrine.



Dimitri Payet (5,5) : le Réunionnais a envoyé un nouveau missile sur la barre. Il a fait quelques gestes techniques, mais n'a pas su se montrer aussi influent que les dernières semaines. Le repos lui fera du bien.



Arek Milik (4,5) : l'ancien Napolitain peine pour l'instant à retrouver le sens du but qui le caractérisait, l'an passé. Il a loupé plusieurs opportunités franches, paraissant mal positionné par rapport au but.



Les remplaçants : De la Fuente a été très actif, après son entrée. Il a posé beaucoup de problèmes aux Messins, mais a manqué de réalisme. Amine Harit a également été percutant, mais a manqué de précision dans les derniers gestes. Balerdi a été plutôt efficace en défaite, bien que discret. Enfin, Bamba Dieng n'a que très peu touché de ballons.



Le coach (5) : c'est bien sûr facile de parler après le match, mais Sampaoli (représenté par Desio ce dimanche) aurait pu opérer davantage de turnover, en particulier en défense. Balerdi ou Alvaro étaient disponibles pour suppléer Caleta-Car, lequel a peiné à enchaîner. De la Fuente mériterait peut-être aussi un peu plus de temps de jeu, alors que Luis Henrique déçoit. Les joueurs paraissent exténués par la terrible série de matchs automnale. Il va falloir tout de même bien bosser, ces prochaines semaines.