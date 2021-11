William Saliba (20 ans) a confié sa déception, après le nul concédé contre Metz (0-0). Il a insisté sur le fait que l'équipe devait se reposer, après avoir joué 7 matchs en 21 jours, dont le dernier jeudi à 21h00 (une nouvelle fois merci la LFP).





"On a tout donné en deuxième mi-temps. On était à 11 contre 10, mais on n'a pas pu marquer. En première période, on est chanceux aussi de ne pas avoir été menés au score. On a été mieux en deuxième, on a tout donné. Merci aux supporters et on va bien se reposer pendant la trêve", a confié le défenseur au micro d'Amazon Prime Vidéo. Et de poursuivre : "Metz est une équipe qui joue bien, bien compacte et qui défend bien. C'est dur de bien les faire tourner. On a enchaîné beaucoup de matchs. Il y a la trêve, on va essayer de bien se reposer pour mieux revenir."



L'OM a rendez-vous à Lyon, le 21 novembre, pour un match très important pour la suite. Si cela n'explique pas tout, il ne s'agit pas d'oublier que la LFP a casé le match de Nice au pire moment, rendant très compliqué la gestion des rencontres de ces mois d'octobre-novembre. Les joueurs changent, les dirigeants et les entraîneurs aussi. Mais pas les instances.