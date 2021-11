Tigres : Gignac et son équipe enchaînent, Thauvin porté disparu

Les Tigres se sont imposés 3-0 face à Juárez, dans le championnat mexicain. André-Pierre Gignac (35 ans) était sur la pelouse, mais pas Florian Thauvin (28 ans).





La formation de Monterrey a obtenu un joli succès contre Juares, la nuit dernière. APG n'a pas marqué, mais son partenaire Nicolas Lopez a inscrit un doublé (6e et 84e). Juan Pablo Vigon a marqué l'autre but (48e). Au classement, les Tigres sont 4es, avec 28 points récoltés en 17 journées. Les Tigres sont loin de la première place occupée par l'America (35 points), mais sont à 1 point de la 2e position.



À noter que Florian Thauvin n'a pas participé à la rencontre. L'ancien Phocéen est forfait depuis le 26 septembre en raison d'un pépin musculaire à la jambe droite. Initialement, son absence était estimée à deux ou trois semaines, mais il semble avoir du mal à se remettre. Globalement, il n'a jamais affiché un niveau justifiant son arrivée de rock-star, mais a plutôt confirmé ce qu'il faisait à l'OM, lors des derniers mois : physiquement et peut-être surtout moralement, il ne paraît pas s'être rétabli de sa longue blessure à la cheville et ses performances s'en ressentent vraiment. L'an passé, il avait d'ailleurs semblé avoir la tête ailleurs et n'avait pas toujours donné l'impression de tout mettre sur le terrain. Son choix de rejoindre le Mexique, à ce moment de sa carrière, est aussi très étonnant.



APG totalise quant à lui 3 buts en 7 apparitions, depuis le début de la saison.